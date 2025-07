Boldi: “Allegri conosce il mondo Milan, curioso di vedere Modric”

L'attore e tifoso rossonero Massimmo Boldi ha parlato del Milan in vista della nuova stagione. Le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Massimo Boldi il quale ha detto: “Impossibile non rimpiangere Berlusconi. E aggiungo: non credo che troveremo un altro presidente come lui, non solo che prenda il Milan, ma anche qualcuno altrettanto capace di prendere in mano il Paese. L ’unico che forse potrebbe fare bene, riportando la squadra a quello che era una volta, è Aurelio De Laurentiis: ha una visione del calcio che si sta rivelando vincente e ha anche tanti soldi, dobbiamo dirlo…”.

Su Allegri

“Allegri se non altro conosce bene l’ambiente e ci permette di sperare in un rilancio, dopo una stagione che ha lasciato decisamente a desiderare. Sono molto curioso di vedere all’opera Modric: lo ammetto, lo conosco poco, ma è stato Pallone d’Oro, non vedo l’ora di vederlo in campo con i colori rossoneri addosso”.