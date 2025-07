Milan, il programma dei prossimi giorni. E l'Australia...

Allegri e il suo staff hanno stabilito il programma del Milan dei prossimi giorni dopo la conclusione della tournée fra Asia e Australia

Dopo l’ultima amichevole disputata oggi contro il Perth Glory, il Milan chiude ufficialmente la sua mini tournée in Asia e Australia. Un viaggio intenso, tra entusiasmo dei tifosi e test utili per la preparazione estiva, che si concluderà all’alba di domani con il rientro in Italia. I rossoneri adesso torneranno in hotel sulle rive del fiume Swan per poche ore di riposo, poi via verso l’aeroporto: scalo a Dubai e atterraggio previsto a Malpensa nella giornata di domani. Al rientro, Allegri concederà qualche giorno di riposo al gruppo squadra. Gli allenamenti a Milanello riprenderanno la prossima settimana, in vista delle ultime uscite prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Il ritorno oltreoceano

L’Australia sogna di riabbracciare presto i rossoneri: a Perth si lavora per portare qui a febbraio la gara di campionato tra Milan e Como. L’idea è affascinante, ma manca ancora il via libera della UEFA. Il calore dei tifosi è stato impressionante. Ieri pomeriggio, per assistere all’allenamento di rifinitura aperto al pubblico, si sono radunati in migliaia. Presenti i Milan Club di Melbourne, Sydney e Adelaide. Alcuni supporter hanno volato anche 5-6 ore per essere a Perth e vivere dal vivo due giorni rossoneri. Una passione che attraversa continenti e non conosce confini.