Milan, Musah ancora in bilico ma potrebbe restare

Yunus Musah potrebbe restare al Milan: nessuna offerta soddisfa i 25 milioni richiesti. Allegri lo considera un jolly per il centrocampo.

Yunus Musah è uno degli uomini mercato del Milan, vicinissimo a giugno a un trasferimento al Napoli e dato quasi per certo in uscita da Igli Tare durante la conferenza di inizio raduno. Ora, però, prende corpo anche lo scenario della permanenza.

Il nodo valutazione e l’opzione duttilità

Il Milan valuta il centrocampista 25 milioni e, al momento, nessuna delle pretendenti ha soddisfatto questa richiesta. Inoltre, con la probabile partenza di Bondo in prestito, potrebbe non essere necessario cedere anche Musah.

Con i nuovi arrivi di Modric e Ricci, e un terzo centrocampista in arrivo (Jashari o un’alternativa), il reparto verrebbe completato da Loftus-Cheek e Fofana, con uno tra Bondo e Musah come sesto elemento. Un pacchetto di sei centrocampisti sarebbe ideale per le rotazioni di un centrocampo a tre.

Cedere Musah permetterebbe al Milan di incassare una buona cifra, ma qualora dovesse restare, Allegri non sarebbe affatto scontento. L’americano è considerato un jolly prezioso: può giocare anche da esterno con caratteristiche più difensive, utile per dare equilibrio alla squadra in situazioni specifiche.