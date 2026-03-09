Milan, il programma dei rossoneri dopo la vittoria nel derby

Il Milan si gode la vittoria nel derby e prepara la prossima sfida contro la Lazio all’Olimpico. Ecco il programma dei rossoneri.

Dopo la vittoria pesante nel derby, oggi i rossoneri si godranno un meritato giorno di riposo e riprenderanno gli allenamenti domani. Il Milan ha così raggiunto quota 60 punti dopo 28 gare, tutta un’altra storia rispetto alla scorsa stagione: abbastanza indicativo pensare che a fine campionato i punti erano stati 63.

La prossima sarà Lazio-Milan

La prossima partita sarà ancora una volta domenica sera e si giocherà all’Olimpico di Roma contro la Lazio, sfida nella quale i rossoneri dovranno fare a meno dello squalificato Adrien Rabiot, che era in diffida e ieri sera è stato ammonito. Vedremo come mister Massimiliano Allegri deciderà di sostituirlo.

Poi l’altro e anche l’ultimo impegno di marzo sarà la sfida contro il Torino a San Siro, in programma sabato 21 alle ore 18. La settimana successiva ci sarà invece la sosta delle nazionali, nella quale l’Italia si giocherà la qualificazione al Mondiale.