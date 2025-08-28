Milan, Chukwueze e Musah partiranno per Lecce: la loro uscita...

Le ultime sulle situazione riguardanti i due giocatori del Milan Chukwueze e Musah: cosa filtra sulle loro trattative in uscita

Il Milan si prepara alla trasferta di Lecce con due volti destinati a lasciare presto Milanello. Paradossalmente, Yunus Musah e Samu Chukwueze, vicinissimi all’addio, saranno invece parte integrante della spedizione rossonera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi i giocatori, pur con le valigie pronte, verranno convocati. Una presenza che potrebbe rivelarsi più utile del previsto per Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con rotazioni limitate. Il futuro di Chukwueze sembra ormai indirizzato verso la Premier League: il Fulham è vicino a chiudere un’operazione da circa 25 milioni di euro, cifra che consentirebbe al Milan di registrare una plusvalenza significativa.

Addio in vista

Diverso ma altrettanto definito il destino di Musah: il centrocampista americano è nel mirino dell’Atalanta, dove Juric lo attende con insistenza dopo i colloqui di ieri. Una trattativa che potrebbe decollare a breve, rafforzata dalla volontà del giocatore di accettare il progetto nerazzurro. Intanto, però, entrambi rimarranno a disposizione per la sfida contro il Lecce. Un paradosso tipico del calcio estivo: giocatori già proiettati altrove, ma pronti a dare un ultimo contributo a chi si appresta a salutarli.