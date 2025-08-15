Milan, la probabile formazione per la sfida contro il Bari di domenica

Coppa Italia, Milan-Bari: Massimiliano Allegri verso il 3-5-2 con Leão e Pulisic in attacco. Jashari dalla panchina.

Il Milan affronterà il Bari domenica nel suo primo impegno ufficiale della stagione, valido per i 32esimi di Coppa Italia. Quello che vedremo sarà probabilmente un Milan con pochi nuovi acquisti titolari: molti sono arrivati da poco o stanno per arrivare, come De Winter (ufficializzato ieri) e Athekame, atteso oggi. Per vederli in campo dall’inizio ci sarà da attendere ancora un po’.

Le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri sembra orientato verso un 3-5-2, con Maignan in porta e una difesa praticamente obbligata composta da Tomori, Gabbia e De Winter. Sugli esterni a tutta fascia dovrebbero agire Saelemaekers a destra e Estupiñán a sinistra. In mezzo, probabile Ricci in cabina di regia, affiancato da Loftus-Cheek e Modric. Jashari, il nuovo acquisto, dovrebbe partire dalla panchina. In attacco, si va verso il tandem Leão–Pulisic, anche se scalpita Giménez, che sta convincendo Allegri e dovrebbe trovare spazio a gara in corso.