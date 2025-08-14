Milan, incertezza sull’uscita di Bennacer: la volontà del giocatore

In Casa Milan non è ancora chiaro il futuro del centrocampista algerino Ismael Bennace, il quale sembra aver preso una posizione netta

L’estata del Milan non si basa solo sull’arrivo del nuovo centravanti, ma anche sulla capacità di snellire una rosa che, per ambizioni e sostenibilità economica, deve essere calibrata con precisione. Tra i dossier più delicati in uscita c’è quello di Ismael Bennacer, centrocampista che negli ultimi anni ha rappresentato una pedina chiave, ma che oggi non sembra più al centro del progetto tecnico di Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’algerino continua a ricevere interessamenti dal campionato saudita, con proposte economicamente importanti e contratti pluriennali pronti sul tavolo. Tuttavia, al momento Bennacer non ha mostrato reale apertura verso questa destinazione, preferendo valutare eventuali alternative in Europa.

Sensazioni negative

Il Milan, però, è consapevole che una cessione in Arabia garantirebbe un introito immediato e la possibilità di liberare spazio salariale, utile per altri colpi in entrata. Ma senza il via libera del giocatore, ogni trattativa resta congelata. L’impressione è che servirà ancora tempo per capire se il centrocampista deciderà di accettare un’avventura lontana dal calcio europeo o se tenterà di rilanciarsi in un altro club di alto livello nel vecchio continente. Nel frattempo, la dirigenza osserva e attende, ben consapevole che il puzzle del mercato non si completa soltanto con gli acquisti, ma anche con le cessioni giuste.