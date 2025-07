Milan, la probabile formazione contro l’Arsenal: Allegri fa le prove

Le possibili scelte di Massimiliano Allegri in vista della sfida fra Milan e Arsenal in programma nella giornata di domani a Singapore

Prima uscita di spessore per il nuovo Milan targato Allegri, che domani affronterà l’Arsenal nella prima amichevole della tournée estiva. Una sfida utile per iniziare a testare uomini e idee tattiche, con una formazione sperimentale ma ricca di spunti interessanti, tra assenze pesanti e prime indicazioni. Secondo quanto emerso, in cabina di regia ci sarà subito spazio per Samuele Ricci, chiamato a guidare il centrocampo nel ruolo di playmaker. L’ex Torino è uno dei volti nuovi più attesi e avrà l’occasione di mettersi alla prova contro un avversario di livello come la società inglese allenata da Arteta.

L’11 titolare

Alexis Saelemaekers sarà schierato terzino destro, adattamento che conferma la mancanza di alternative nel ruolo e l’attesa per rinforzi dal mercato. In difesa, davanti a Maignan, spazio a Tomori e Pavlovic al centro, con Bartesaghi a sinistra. In mezzo, accanto a Ricci, potrebbero agire Musah e Loftus-Cheek. Il tridente sarà composto da Pulisic, Leao e Colombo, quest’ultimo pronto a sfruttare l’assenza di Gimenez per guadagnarsi spazio, dopo il rientro dal prestito all’Empoli. Nonostante le tante defezioni tra mercato e vacanze post-impegni internazionali, il Milan si presenta con una squadra competitiva e con diverse soluzioni da testare. L’obiettivo è costruire identità e condizione in vista del debutto ufficiale. Domani contro l’Arsenal, primi indizi per Allegri e risposte attese dal campo.