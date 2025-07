Milan-Jashari: la trattativa resta aperta, ora il Brugge ha il sostituto

Il Club Brugge chiude per Stankovic e ha il sostituto per Jashari. Il Milan ci proverà ancora. Si va avanti ad oltranza.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Club Brugge avrebbe chiuso l’acquisto di Aleksandar Stankovic dall’Inter. Un segnale importante che potrebbe influire anche sul futuro di Ardon Jashari, ormai da settimane obiettivo concreto del Milan per rinforzare il centrocampo.

Con l’arrivo del giovane serbo, il club belga si è di fatto assicurato un sostituto per Jashari, ma la trattativa col Milan rimane complicatissima. Il Brugge continua a chiedere 40 milioni per il cartellino dello svizzero, mentre il Milan, al momento, non si è mosso dalla propria offerta: 32,5 milioni di euro più bonus per arrivare a un totale di circa 38. Una proposta che a casa Milan ritengono adeguata.

Il Milan insiste, il giocatore non molla

Nonostante le difficoltà e la distanza ancora da colmare, il Milan non ha ancora intenzione di mollare il colpo. Jashari è atteso alla ripresa degli allenamenti con il Brugge, ma il suo desiderio di vestire la maglia rossonera è forte e noto da tempo. Il club belga ora tratta avendo già in rosa il possibile sostituto, e questa novità potrebbe sbloccare la situazione.

Il Milan continuerà a provarci, anche perché il giocatore difficilmente si rassegnerà ad un’altra stagione in Belgio: la Serie A, e in particolare il progetto rossonero, rappresentano per lui una meta troppo importante per lasciarsela sfuggire.