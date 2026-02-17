Milan, la probabile anti-Como: Jashari e Ricci dal 1’

Verso Milan-Como, Allegri pensa a diversi cambi: De Winter dal 1’ in difesa, Ricci e Jashari a centrocampo e Leao-Loftus davanti. Le ultime

Arrivano maggiori informazioni dalla sessione di allenamento rossonera di oggi pomeriggio in merito alla possibile formazione per la gara di domani sera contro il Como. Sulla base di quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci potrebbero essere numerosi cambiamenti rispetto alla sfida di Pisa di venerdì scorso, cambiamenti che coinvolgerebbero tutti i reparti, eccetto ovviamente la porta.

Le possibili scelte di Allegri

Partiamo proprio dalla porta, dove ci sarà ovviamente Maignan. In difesa dovrebbe ritrovare posto dall’inizio De Winter, stavolta al centro al posto di Gabbia, con Tomori e Pavlovic ai suoi lati. Conferme invece sulle fasce con Athekame e Bartesaghi.

A centrocampo c’è da sostituire lo squalificato Rabiot, e Allegri sembra orientato a schierare un reparto più basato sulla tecnica che sulla forza, con Ricci e Jashari ai lati del confermato Modric.

In attacco invece si va verso la conferma di Loftus-Cheek schierato davanti. Insieme a lui ci dovrebbe essere Rafa Leao e non Nkunku, che comunque resta in ballottaggio.