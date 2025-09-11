Milan, oggi il primo giorno da rossonero di Adrien Rabiot

Rabiot vive oggi il suo primo giorno al Milan: ritrova Allegri e prepara l’esordio contro il Bologna, dove incrocerà l’ex compagno Rowe.

Adrien Rabiot è sbarcato stamattina a Milano dopo gli impegni con la nazionale. Acquistato dal Marsiglia negli ultimi giorni di mercato, e avendo sostenuto le visite mediche direttamente in Francia, fino a oggi non aveva ancora avuto modo di mettere piede a Milanello.

Rabiot ritrova Allegri e si prepara il debutto

Oggi il centrocampista francese prenderà parte al suo primo allenamento con i rossoneri, incontrerà i suoi nuovi compagni e riabbraccerà Massimiliano Allegri, che lo ha voluto fortemente al Milan per rinforzare il centrocampo. Rabiot non è ancora al 100% fisicamente, visto che è da tempo che non gioca una partita da titolare: starà all’allenatore decidere quanti minuti concedergli domenica contro il Bologna. Lo scherzo del destino riguarda il fatto che si troverà subito di fronte Rowe, ex compagno di squadra al Marsiglia, con cui era stato protagonista della rissa che aveva contribuito a spingere il club francese a cederlo proprio al Milan.