Milan, Gabbia: “Si respira un’aria nuova a Milanello”

Gabbia al premio Gentlemen: aria nuova a Milanello grazie ai nuovi acquisti, difesa più compatta e tanta voglia di riscatto.

Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky in occasione del premio Gentlemen 2024-2025. Tra i riconoscimenti c’era anche il suo: la rete segnata nel derby è stata premiata come gol più bello realizzato in casa. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

Le parole di Gabbia tra presente e futuro

“Stiamo bene e abbiamo tanta voglia di giocare e fare punti. Siamo stati bravi a non riempirci di negatività dopo la sconfitta contro la Cremonese. Da lì abbiamo archiviato e lavorato bene per poi vincere a Lecce.”

Sul mercato e sulla rosa rivoluzionata:

“La società ha fatto le sue scelte, ed è giusto che si prenda atto del cambiamento, la società ci ha dato un plus con i nuovi giocatori perché si respira un’aria nuova a Milanello, con tanti ragazzi per bene e con voglia. Mi sento anche di ringraziare i ragazzi che sono andati via, nonostante l’anno scorso sia stata una stagione poco positiva le colpe sono da dividere con tutto il gruppo squadra, quindi li saluto e abbraccio forte.”

Sulla fase difensiva:

“Stiamo lavorando molto: su fase difensiva, sul blocco squadra, il mister ci spiega quanto sia importante lavorare tutti insieme. Adesso è anche inutile parlare, faremo parlare il campo, questo è ciò che conta.”