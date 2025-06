Primavera, Adam Bakoune lascia il Milan: andrà al Monza in scadenza

Adam Bakoune lascia il Milan Primavera per unirsi al Monza a parametro zero. Il terzino saluta dopo una stagione chiusa in anticipo.

Stefania Palminteri Redattore 27 giugno - 19:42

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe tutto definito per il trasferimento di Adam Bakoune al Monza. Il terzino destro della Primavera del Milan si unirà al club brianzolo a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con i rossoneri, prevista per il prossimo 30 giugno. Non è stato infatti trovato un accordo per il rinnovo, e così il classe 2006 si prepara a iniziare una nuova avventura lontano da Milano.

Il terzino saluta dopo una buona stagione — Nonostante l’addio, quella di Bakoune resta una stagione complessivamente positiva con la maglia del Milan Primavera: 34 presenze totali e anche 3 gol messi a referto, numeri importanti per un difensore. Purtroppo, ha dovuto saltare l’ultima parte dell’annata a causa di un infortunio alla spalla, che lo ha costretto anche a sottoporsi ad un intervento chirurgico il 19 maggio scorso. Ora, per lui, si apre un nuovo capitolo al Monza, dove cercherà di fare il salto e affermarsi in prima squadra.