Milan, continua il pressing di Tare per Hojlund

Il Milan punta forte su Hojlund: Tare è in Inghilterra e tratta con il Manchester United per un prestito con diritto di riscatto.

Il Milan sta mettendo a segno gli ultimi colpi del proprio mercato estivo: con il reparto difensivo completato grazie agli arrivi di De Winter e Athekame, ora l’attenzione è tutta sull’attaccante, l’unico tassello mancante. Ad oggi, in rosa c’è soltanto Santiago Gimenez.

Assalto a Hojlund

In queste ore Tare, Ds del Milan, sta lavorando intensamente per portare a Milano Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003, ex Atalanta e oggi al Manchester United. Dopo l’amichevole giocata dal Milan domenica in Inghilterra col Chelsea, Tare si sarebbe trattenuto proprio per trovare la quadra giusta per l’operazione Hojlund.

Al momento restano da definire due aspetti: concordare con i Red Devils le cifre del prestito oneroso e quelle del diritto di riscatto. Il club inglese ha aperto al prestito, ma trovare l’accordo economico non sarà semplice, considerando la valutazione ancora alta del giocatore.

Poi c’è da convincere lo stesso Hojlund, che avrebbe voluto giocarsi le sue carte a Manchester, ma si starebbe gradualmente aprendo all’idea di partire, anche perché lo United ha acquistato Sesko per 75 milioni come nuovo titolare e per lui ci sarebbe poco spazio.

Nell’ultima amichevole disputata dai Red Devils, Hojlund è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, fatto che dimostra che anche il club inglese sembra favorevole ad una sua cessione.

Vedremo se Tare riuscirà a incastrare tutti i tasselli per portare Hojlund a Milano; in caso contrario, potrebbe tornare d’attualità la pista Vlahovic, che resterà aperta fino alla fine del mercato.