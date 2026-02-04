Milan, torna d’attualità Vlahovic per giugno? Il punto

Il Milan non ha abbandonato la pista Dusan Vlahovic per giugno: forte gradimento, ma operazione complessa tra stipendio e commissioni.

Nel pre-partita della gara di ieri, il DS del Milan Igli Tare, in merito al mercato e all’operazione naufragata per Mateta, ha specificato che si trattasse di un’operazione per il futuro che si era semplicemente tentato di anticipare.

È quindi lampante che il Milan, per la prossima stagione, abbia intenzione di acquistare un nuovo attaccante, e anche un profilo importante, con un investimento che si prospetta sostanzioso. Sappiamo che Gimenez, a meno di stravolgimenti, dopo il Mondiale, verrà ceduto. Anche per questo motivo il Milan farà un investimento là davanti, serve il salto di qualità.

Vlahovic torna nel mirino del Milan

Escludendo quindi il nome di Mateta, che probabilmente sarà costretto ad operarsi, ecco che torna con forza il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus è stato il tormentone dell’estate scorsa, ma per il prossimo giugno, dato che andrà in scadenza, potrebbe tornare con forza nelle mire rossonere. Sarà la volta buona?

Ecco il punto della situazione attuale Vlahovic–Milan, fatto recentemente da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Il nome di Vlahovic è stato spesso accostato al Milan. Il giocatore piace tanto ad Allegri e anche alla dirigenza, ma al momento non c’è una trattativa avanzata. C’è un gradimento, ma si tratta di un’operazione, tra stipendio e commissioni, piuttosto costosa”.