Milan, oggi alle 11 le presentazioni di Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano si presentano oggi in conferenza stampa: il Milan introduce ufficialmente i due acquisti.

Oggi, martedì 12 agosto, il Milan presenterà ufficialmente Pervis Estupinan e Pietro Terracciano, due dei nuovi acquisti del mercato estivo rossonero, arrivati nelle scorse settimane. Il terzino e il portiere risponderanno alle domande dei giornalisti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle ore 11.

Due tasselli importanti per il nuovo Milan

Tutto pronto quindi per la presentazione ufficiale di altri due tasselli importanti del mercato estivo del Milan. Estupinan, acquistato dal Brighton per circa 17 milioni di euro, è il nuovo terzino sinistro scelto per il non facile compito di sostituire Theo Hernandez. Vedremo come si adatterà al calcio italiano: le qualità ci sono, soprattutto in fase offensiva ha mostrato ottime cose in Premier League, dove è stato anche allenato da un tecnico italiano (De Zerbi). Ora, con Allegri, avrà la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità.

Terracciano, invece, è arrivato dalla Fiorentina per mettere al servizio del Milan la sua esperienza e affidabilità tra i pali. La dirigenza ha deciso di puntare su di lui per prendere il posto di Sportiello come vice di Mike Maignan. All’occorrenza, se chiamato in causa, saprà farsi trovare pronto.