Milan, presentazione dei nuovi acquisti prima della sfida col Bari

Milan, presentazione dei sette nuovi acquisti a San Siro prima della sfida di Coppa Italia col Bari. Due di loro subito titolari.

Il Milan scenderà in campo domani sera contro il Bari, in una gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, e sarà anche l’occasione per presentare a San Siro, davanti a tutto il pubblico rossonero, i nuovi acquisti del mercato estivo. Tra la fine del riscaldamento e l’inizio della partita Luka Modric, Samuele Ricci, Pervis Estupiñán, Pietro Terracciano, Ardon Jashari, Koni De Winter e Zachary Athekame entreranno sul terreno di gioco per ricevere per la prima volta l’applauso e la carica dei loro nuovi tifosi.

Due nuovi già titolari

Due di loro poi, partiranno quasi certamente titolari per la gara: Ricci ed Estupiñán. A gara in corso dovrebbero invece trovare spazio Modric e Jashari, mentre per gli ultimi due arrivati in settimana, De Winter e Athekame, l’esordio dovrebbe slittare al campionato. Intanto si attende ancora l’arrivo di un attaccante per completare la campagna acquisti.