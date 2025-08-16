Milan, Allegri sulla sfida col Bari: “Domani conta la vittoria”
Milan, Allegri sulla sfida col Bari: “Domani conta la vittoria”

Riccardo Focolari
Milano
16 Agosto, 15:26
Massimiliano Allegri
Allegri alla vigilia della sfida di Coppa Italia: "Bari, squadra organizzata e con un buon allenatore. Dobbiamo cercare di andare avanti"

Massimiliano Allegri, in vista della sfida tra Milan e Bari valida per i trentaduesimi di Coppa Italia in programma domani alle 21.15 a San Siro, non potrà sedere in panchina a causa di una squalifica rimediata nella finale di Coppa Italia del maggio 2024, quando allenava la Juventus. Per lo stesso motivo non ha potuto tenere nemmeno la conferenza stampa ufficiale della vigilia, ma ha comunque parlato ai microfoni di SportMediaset, soffermandosi sull’esordio stagionale, sugli avversari, sulla Coppa Italia e sui nuovi arrivati.

Le dichiarazioni di Allegri

Sull’esordio stagionale:
“C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica”.

Sull’avversario:
“Dovremmo avere grande rispetto del Bari, squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali”.

Sulla Coppa Italia:
“È uno dei nostri obiettivi ed è una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. Il campionato si giocherà su 38 partite, bisognerà mantenere un grande equilibrio”.

Sul mercato:
“Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito”. 

