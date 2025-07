Milan, potrebbe riaprirsi la pista Lucca se il Napoli non chiude

Lucca, ultimatum al Napoli: se salta tutto, Milan e Atalanta pronte a inserirsi. Il centravanti è un profilo che piace ai rossoneri.

Stefania Palminteri Redattore 13 luglio - 18:18

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’entourage di Lorenzo Lucca avrebbe dato un ultimatum di 48 ore al Napoli per chiudere la trattativa. Il club partenopeo avrebbe già trovato un accordo di massima con l’Udinese per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, ma se non dovesse affondare il colpo in tempi brevi, l’attaccante ascolterà anche altre proposte. Milan e Atalanta restano alla finestra.

Lucca profilo ideale per l'attacco rossonero? — Lucca rappresenterebbe per il Milan uno di quei profili funzionali alla ricerca attuale per il reparto offensivo: un centravanti d’area, forte fisicamente e nel gioco aereo. 12 gol segnati in 33 partite con l’Udinese nella scorsa stagione di Serie A. Per ora non è tra i primissimi nomi sulla lista di Igli Tare, ma se la trattativa col Napoli dovesse saltare, quella di Lucca potrebbe diventare una pista da tener d'occhio.

Il Napoli, prima di chiudere per Lucca, vorrebbe fare un ultimo tentativo per Darwin Núñez del Liverpool, operazione però molto più costosa. Ma se dovesse tirare troppo la corda, la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Occhio anche all’Atalanta, che è alla ricerca del sostituto di Retegui, recentemente ceduto all'Al Qadsiah.