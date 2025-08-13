Milan, le sensazioni su Pulisic in vista del Bari: ci sarà se...

Le condizioni dell'attaccante americano in vista del primo impegno ufficiale della stagione, quella fra Milan e Bari in Coppa Italia

Il conto alla rovescia per l’esordio stagionale del Milan è iniziato e a Milanello si respira un clima di concentrazione e attesa. Domenica sera, alle 21.15, San Siro ospiterà i rossoneri per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari, primo banco di prova ufficiale dopo un precampionato ricco di esperimenti. La memoria va alla scorsa edizione, quando il Milan arrivò fino in finale, cedendo solo al Bologna. La preparazione procede a ritmi elevati e dal centro sportivo arrivano notizie confortanti, soprattutto sul fronte Christian Pulisic. L’americano, fermato nelle ultime amichevoli da un fastidio alla caviglia, sta gradualmente recuperando condizione. Secondo Il Corriere dello Sport, i segnali sono positivi e la sua presenza contro il Bari non è più da escludere. Per Allegri, avere Pulisic a disposizione già dal debutto sarebbe un vantaggio importante, sia in termini tecnici che di fiducia. La sensazione, però, è che lo staff medico voglia rischiare il meno possibile.

L’importanza dell’americano

Il giocatore ha dimostrato di essere un elemento chiave per imprevedibilità e capacità di creare superiorità. Anche solo una manciata di minuti in Coppa Italia potrebbe ridargli ritmo partita in vista degli impegni di campionato. Intanto, il gruppo continua a lavorare compatto, con intensità e concentrazione, per arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni. La Coppa è un obiettivo concreto e il Milan vuole partire subito con il piede giusto. Contro il Bari, oltre alla qualificazione, ci sarà in palio anche la prima iniezione di fiducia per tutta la stagione.