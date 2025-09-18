Milan, occhi su un possibile rinforzo in vista di gennaio

Tare punta Kristensen dell’Udinese come possibile rinforzo a gennaio. Il centrale sarà avversario del Milan nel prossimo match di Serie A

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe individuato un profilo interessante per il mercato di gennaio, e ironia della sorte, sarà anche un avversario nella prossima partita di Serie A in programma sabato alle 20:45. Si tratta di Thomas Kristensen dell’Udinese.

Centrale difensivo alto e roccioso, il danese classe 2002 ha attirato l’attenzione del Milan: sia Tare che Moncada sarebbero rimasti colpiti dalle sue prestazioni nelle prime giornate di campionato, in particolare da quella contro i rivali dell’Inter. La sfida di sabato sarà anche un’occasione per osservarlo da vicino.

Un investimento da valutare

Il costo si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, ma se Kristensen continuerà a impressionare, il prezzo potrebbe salire. Al momento è ancora presto per capire se il Milan deciderà di affondare il colpo: la priorità rimane concentrarsi sul campo.