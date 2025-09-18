Milan, le top news di giornata

Ultime news sul Milan: aggiornamenti sugli infortunati Leao, Maignan e Pavlovic e novità sui rinnovi di Pulisic e Saelemaekers.

In casa Milan prosegue la preparazione in vista del match di sabato contro l’Udinese. Si continuano a monitorare le condizioni degli infortunati e prende quota anche l’ipotesi rinnovo per due giocatori importanti.

Come stanno gli infortunati

Ieri Leao e Maignan si sono allenati ancora a parte e non saranno disponibili per la partita contro l’Udinese. Buone notizie invece per Pavlovic, che ha svolto l’intera seduta con il gruppo ad eccezione della partitella finale, saltata solo in via precauzionale. Oggi potrebbe rientrare a pieno regime e candidarsi per una maglia da titolare sabato. Resta però il ballottaggio con De Winter, che lo aveva sostituito domenica scorsa e potrebbe essere confermato vista la sua condizione fisica senza acciacchi, a differenza di Pavlovic.

La situazione rinnovi

Tiene banco anche il tema dei rinnovi: se per Maignan, in scadenza 2026, la situazione resta ferma, ci sono invece segnali positivi per due giocatori chiave con contratto in scadenza nel 2027, Saelemaekers e Pulisic. I contatti sono in corso e un accordo rappresenterebbe un segnale importante per il proseguimento del progetto rossonero.