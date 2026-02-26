Milan, possibile chance dal 1’ per Fullkrug contro la Cremonese

Possibile maglia da titolare per Niclas Fullkrug a Cremona. Dopo il ko, Allegri pensa ad un centravanti puro per dare nuove soluzioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, qualcosa potrebbe muoversi nello schieramento di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Cremonese. In particolare viene fatto il nome di Niclas Fullkrug per partire dall’inizio. Dopo una sconfitta come quella col Parma è necessario cambiare qualcosa e alcuni di questi cambiamenti potrebbero infatti riguardare proprio l’attacco.

Ci sono Leao e Pulisic, la coppia ‘titolare’ designata del Milan, ormai da qualche mese non al meglio della condizione. In aggiunta, nessuno dei due è una vera prima punta. Nonostante gli 8 gol a testa messi a segno in campionato, stanno entrambi attraversando un periodo non facilissimo, in particolare Pulisic, che non segna da fine dicembre. Sicuramente gli acciacchi fisici sono la causa principale, ma proprio per questo, in attesa che recuperino lo smalto migliore, potrebbe essere il caso di affidarsi ad un centravanti vecchio stampo come Fullkrug.

Un centravanti puro per cambiare l’inerzia

L’attaccante tedesco, arrivato a gennaio, ha fin qui avuto solo un’occasione dal primo minuto, quella al Franchi contro la Fiorentina, nella quale non se l’era cavata neanche male, con i due assist serviti a Pulisic non sfruttati a dovere. Poi il gol al Lecce, decisivo entrando dalla panchina, il picco della sua fin qui breve avventura al Milan. E poi il punto più basso, il rigore sbagliato a Pisa, che poteva costare caro alla squadra, prima che Modric sistemasse le cose.

Ora potrebbe toccare di nuovo a lui. È vero che Allegri lo vede soprattutto come un’arma da giocare a gara in corso, ma contro squadre attendiste che giocano con la difesa bassa, un giocatore come Fullkrug può offrire la soluzione del cross ai compagni. Squadre di questo tipo che spesso creano molte difficoltà al Milan: la Cremonese ha battuto i rossoneri a San Siro nel girone di andata; anche il Parma, che ha vinto domenica scorsa, ha giocato una partita prettamente nella propria area. In aggiunta, Fullkrug vuole a tutti i costi guadagnarsi la conferma dal Milan anche per la prossima stagione, motivazione in più che gioca a suo favore.