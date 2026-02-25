Milan, Capello su Max e Leao: le parole

L'ex allenatore del Milan ha commentato il momento dei rossoneri di Max Allegri e ciò che potrebbe servire in futuro

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha discusso anche della squadra di Max Allegri: “Il Milan come pretendente per la Champions? Sì, è vero, ma spesso si perde in attenzione contro le squadre meno forti. Penso che il Milan abbia comunque investito molto a livello mentale per cercare di stare al passo con l’Inter e adesso c’è il rischio di sentirne gli effetti a livello psicologico.”

Inoltre, presenta due problemi chiari: manca un difensore di elevato calibro e un attaccante da utilizzare come titolare, dato che Allegri impiega Füllkrug solo a partita in corso. Leao? Per me non è veramente un attaccante centrale. Oltre al numero di gol, il portoghese non riesce a fungere da punto di riferimento per i suoi compagni; possiamo affermarlo con certezza”.