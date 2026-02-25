Milan, Capello su Max e Leao: le parole

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha discusso anche della squadra di Max Allegri: “Il Milan come pretendente per la Champions? Sì, è vero, ma spesso si perde in attenzione contro le squadre meno forti. Penso che il Milan abbia comunque investito molto a livello mentale per cercare di stare al passo con l’Inter e adesso c’è il rischio di sentirne gli effetti a livello psicologico.”
Inoltre, presenta due problemi chiari: manca un difensore di elevato calibro e un attaccante da utilizzare come titolare, dato che Allegri impiega Füllkrug solo a partita in corso. Leao? Per me non è veramente un attaccante centrale. Oltre al numero di gol, il portoghese non riesce a fungere da punto di riferimento per i suoi compagni; possiamo affermarlo con certezza”.