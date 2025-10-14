Milan, Pochettino fa il punto sulle condizioni di Pulisic

Il Ct USA Pochettino conferma le buone condizioni di Christian Pulisic. Allegri potrà contare su di lui contro la Fiorentina

Le condizioni di Christian Pulisic avevano fatto preoccupare tutti in casa Milan quando, settimana scorsa, dal ritiro degli Stati Uniti era arrivata la notizia che il giocatore non si era allenato per il solito problema alla caviglia, accusato spesso anche col Milan. Poi, per fortuna, l’allarme è presto rientrato e Pulisic ha anche giocato una manciata di minuti nell’amichevole giocata tre giorni fa contro l’Ecuador. Probabilmente verrà impiegato anche nella prossima amichevole degli Stati Uniti, in programma stanotte contro l’Australia.

Aggiornamento sulle condizioni di Pulisic

A conferma delle buone condizioni di Pulisic, ha parlato anche lo stesso Ct degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ecco un estratto delle sue parole in conferenza:

“Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l’Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile. Oggi dobbiamo aspettare di vedere come reagisce, ma penso che stia molto meglio rispetto a quando è arrivato“.

Buone notizie anche per Allegri, dunque, che però dovrà valutare attentamente le sue condizioni, dato che Pulisic sarà uno degli ultimi a rientrare a Milanello. Vedremo se sceglierà di mandarlo in campo dal primo minuto per la sfida di campionato contro la Fiorentina di domenica sera.