Milan, Pobega può tornare al Bologna

Il Milan valuta la cessione di Pobega: il Bologna lo rivuole ma tratta per abbassare la valutazione. Ecco a che punto è la trattativa.

Tommaso Pobega è stato convocato per il raduno estivo del Milan e attualmente si sta allenando con la squadra agli ordini di mister Allegri in vista della prossima stagione. Tuttavia, il suo futuro rimane incerto e probabilmente lascerà il Milan in estate, probabilmente per fare ritorno a Bologna, club in cui ha giocato in prestito la scorsa stagione.

Bologna interessato, ma serve uno sconto

Nonostante una stagione tutto sommato positiva con il Bologna, 30 presenze complessive e 4 reti in rossoblù, il club emiliano ha deciso di non esercitare l’opzione di diritto di riscatto fissata a 12 milioni, ritenendo la cifra troppo alta. La volontà però è quella di riportare Pobega alla corte di Vincenzo Italiano, e quindi il Bologna proverà ad aggiudicarselo trattando col Milan, cercando un accordo sulla base di una cifra più bassa di quei 12 milioni, magari ad 8-9 si potrebbe chiudere. Al momento c’è ancora distanza tra le parti ma il giocatore è in uscita dal Milan e la trattativa potrebbe andare in porto entro la fine del mese di luglio.