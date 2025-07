Milan, la pista Vlahovic si scalda: cosa succede a Casa Milan

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo all'affare Milan e Juventus per Dusan Vlahovic. Il serbo non è più solo una suggestione

Non è solo suggestione di mercato, ma qualcosa che inizia ad assomigliare a un’idea precisa. Dusan Vlahovic e il Milan, un’accoppiata che sta prendendo corpo giorno dopo giorno. Lo ha lasciato intendere chiaramente La Gazzetta dello Sport questa mattina, con un titolo d’impatto: “Vlahovic, ti do il 9”. Il messaggio è chiaro: Vlahovic è il grande obiettivo offensivo del Milan. Il club, pur valutando in parallelo altri profili a basso costo per l’attacco, sembra aver puntato forte sull’ex Fiorentina, oggi alla Juventus. Un’operazione difficile, costosa e delicata, ma non impossibile.

L’idea dei rossoneri

Il Milan sta monitorando attentamente la situazione contrattuale del serbo, che non è considerato incedibile dai bianconeri. La dirigenza rossonera studia le condizioni, consapevole che Vlahovic sarebbe un colpo da prima pagina e un segnale fortissimo per la stagione che verrà. La maglia numero 9, maledetta per tanti, potrebbe finalmente trovare un degno erede. Allegri avrebbe il centravanti ideale: fisico, tecnico e con il fiuto del gol. Nel frattempo, i rossoneri continuano a lavorare sotto traccia, in attesa di capire se ci sarà lo spazio per affondare davvero. Ma la sensazione è che Vlahovic non sia più soltanto un sogno.