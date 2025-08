Milan, si riapre la pista Musah-Napoli

Musah sempre in uscita dal Milan: il Napoli è pronto a tornare alla carica. Conte lo vuole, possibile accordo sui 25 milioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe riaperta la pista che potrebbe portare Musah al Napoli. La trattativa tra Milan e Napoli per il centrocampista americano aveva preso piede a giugno: sembrava addirittura quasi fatta, ma poi non se ne fece più nulla. Ora però la situazione potrebbe tornare nel vivo nei prossimi giorni.

Musah in uscita, Conte lo vuole al Napoli

Musah, nonostante abbia preso parte alla tournée con il Milan, resta comunque in uscita. È in fondo alle gerarchie del centrocampo e, con l’arrivo di Jashari, avrebbe ancora meno spazio. Il Napoli, invece, lo vede come un elemento utile da inserire nelle rotazioni del centrocampo, soprattutto in vista della Champions League. Antonio Conte apprezza le sue caratteristiche e la duttilità tattica.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una nuova offerta da parte del Napoli: si può chiudere per una cifra vicina ai 25 milioni. Da segnalare anche l’interesse del Nottingham Forest per il giocatore.