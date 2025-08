Milan, finalmente Jashari: oggi visite e firma

Jashari al Milan: oggi visite mediche e firma sul contratto. Si conclude una trattativa lunga e complicata con il Club Brugge.

La trattativa più estenuante del mercato del Milan si è finalmente conclusa. Ardon Jashari è ormai virtualmente un giocatore rossonero: stamattina svolgerà le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina di Milano, poi firmerà un quinquennale con i rossoneri a circa 2,5 milioni a stagione.

Cifre e dettagli dell’operazione

Raggiungere l’accordo con il Brugge non è stato facile, ma alla fine si è trovata la quadra per una cifra di circa 33,5 milioni di parte fissa, più dei bonus facili da raggiungere, che faranno lievitare il totale a circa 38-39 milioni. Il tutto sarà pagabile in 4 anni invece che in 5. Fondamentale la volontà del giocatore, che fin dal primo momento ha voluto solo e soltanto il Milan, dicendo no a tutte le altre proposte.

Il Milan ha così completato il proprio centrocampo, reparto su cui lo stesso DS Tare aveva dichiarato che il club avrebbe investito maggiormente. Dopo la partenza di Reijnders, il centrocampo è stato totalmente rivoluzionato, con Jashari che si preannuncia elemento chiave, un giocatore completo, in grado di fare entrambe le fasi.