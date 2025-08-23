Milan, potrebbe riaprirsi la pista Harder

Conrad Harder ancora nel mirino del Milan: il giovane attaccante danese potrebbe diventare un’opzione se dovesse saltare Boniface.

Per il giovane attaccante danese classe 2005 dello Sporting Lisbona, Conrad Harder, non sarebbe ancora detta l’ultima parola. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Rennes, ma l’operazione non si è ancora concretizzata e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan sarebbe ancora in corsa, seppur in svantaggio.

Un’alternativa che dipende anche da Boniface

I dialoghi con il giocatore restano aperti, mentre Harder aspetta sviluppi sia da parte del Milan che dalle altre squadre interessate. Qualora i rossoneri decidessero di non tesserare Victor Boniface, nel caso in cui non dovesse dare garanzie fisiche nei test medici supplementari, Harder potrebbe tornare un nome concreto. Il suo costo si aggira poco sopra a 20 milioni e, se il Rennes non dovesse chiudere subito, il Milan potrebbe anche decidere di valutarlo come colpo aggiuntivo, anche a prescindere dall’esito degli esami di Boniface, trattandosi di un prospetto interessante per il futuro.