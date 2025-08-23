Milan, oggi nuovi accertamenti per Boniface: la situazione

Il Milan vuole vederci chiaro: nella mattinata sono in programma altre visite mediche per l'attaccante Victor Boniface

Il Milan si trova di fronte a un passaggio delicato del suo mercato estivo: l’arrivo di Victor Boniface rischia di trasformarsi da annuncio di festa a caso da risolvere con prudenza. L’attaccante del Bayer Leverkusen, accolto con grande entusiasmo dai tifosi, è infatti al centro di una valutazione clinica che potrebbe decidere il suo futuro immediato in rossonero. Ieri Boniface è atterrato a Milano per completare le pratiche legate al trasferimento e ha svolto visite mediche molto approfondite. Non un iter di routine, ma un percorso studiato con attenzione proprio perché lo staff sanitario del club vuole avere certezze assolute prima di dare il via libera. Gli esami effettuati nella giornata non hanno però fornito rassicurazioni definitive. Da qui la decisione di rimandare qualsiasi annuncio ufficiale e programmare per oggi ulteriori test fisici. Solo con un quadro clinico chiaro e completo la dirigenza potrà procedere senza esitazioni.

Il punto attuale

Si tratta di un momento chiave, perché l’investimento su Boniface non è solo economico ma anche tecnico: il Milan lo vede come pedina fondamentale per l’attacco del futuro. Potenza, capacità di attaccare la profondità e fisicità sono doti che potrebbero cambiare il volto della squadra. Ma il club non intende correre rischi. Troppo importante l’equilibrio della stagione per lasciare spazio a incertezze. In queste ore, dunque, a Casa Milan regna la cautela. La decisione definitiva arriverà soltanto dopo i nuovi controlli. Il futuro di Boniface in rossonero si decide oggi, tra aspettative, dubbi e l’attesa di una risposta chiara.