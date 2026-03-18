Milan, Pellegatti: “Credo che sia venuta l’ora di tornare al 4-3-3”

Carlo Pellegatti analizza il momento del Milan e suggerisce il passaggio al 4-3-3 per dare maggiore ritmo e incisività alla squadra.

Intervenuto direttamente tramite il proprio canale YouTube, il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha commentato la deludente sconfitta del Milan con la Lazio. Nel farlo ha poi iniziato una riflessione nella quale, secondo lui, per dare una sorta di scossa alla squadra nella prossima partita col Torino ci vorrebbe il passaggio al 4-3-3. Ecco un estratto della sua analisi.

Le parole di Pellegatti

“Diventa fondamentale la partita del prossimo weekend, di sabato alle ore 18 contro il Torino. Cado anch’io nel ‘Bar Sport’, ognuno dà le sue sensazioni, le sue opinioni. Io credo che sia venuta l’ora in questa fase di tornare al 4-3-3. Io non devo dare lezioni a Massimiliano Allegri, probabilmente non cambierà modulo, però per me sarebbe un errore. Non solo sul piano tecnico-tattico, e lì non mi permetto di dare lezioni. Però secondo me potrebbe essere una scossa a una squadra che ormai da settimane e settimane gioca con ritmi assolutamente leggeri, assolutamente poco pericolosi. Con ritmi e intensità che permettono alle squadre avversarie di chiudersi senza problemi.

Ricordate la partita col Genoa, col Lecce. Anche col Verona, con cui abbiamo vinto 3-0, nel primo tempo abbiamo avuto solo l’occasione di Pulisic. Con Parma, Como, Cremonese, Pisa… prestazioni non spettacolari, riconosciute anche da Massimiliano Allegri. Dopo il match con la Lazio ha parlato di partita noiosa. Troppe le partite noiose. Sul fatto di essere secondi a 60 punti, su quello nessuno discute. Alla lunga però, giocando con queste prestazioni faticate, poi paghi”.