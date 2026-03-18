Milan, si fa difficile la conferma di Fullkrug: il punto

La conferma di Niclas Fullkrug al Milan appare in forte dubbio: secondo Nicolò Schira il club non è intenzionato ad esercitare il riscatto.

Arrivato nel mercato di gennaio per risolvere una lacuna nel reparto offensivo, l’avventura di Niclas Fullkrug al Milan potrebbe essere già vicina alla conclusione. Il tedesco è arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, pertanto spetta al Milan la decisione se riscattarlo o meno al termine della stagione.

Fullkrug verso il ritorno al West Ham

Il giocatore sta lavorando per guadagnarsi la riconferma e farà di tutto in queste ultime nove gare rimaste per convincere la dirigenza rossonera. Una conferma che però al momento appare abbastanza difficile: questo è quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo account X. Il Milan non avrebbe, almeno per il momento, intenzione di esercitare il diritto di riscatto e, di conseguenza, Fullkrug dovrebbe far ritorno al West Ham al termine del prestito.

In effetti, nonostante Fullkrug sia stato decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Lecce di esattamente due mesi fa, per il resto non ha fatto granché. Forse non ha nemmeno avuto troppe chance: Allegri lo lancia praticamente sempre dalla panchina, ma di fatto fin qui il gol al Lecce è stato l’unico squillo. Vedremo se le prossime partite cambierà qualcosa oppure se quanto detto da Schira troverà conferma.