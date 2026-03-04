Milan, intervento riuscito per Gabbia: tornerà tra un mese

Matteo Gabbia si è operato per un’ernia inguinale: l'intervento è andato bene ma lo stop sarà di circa un mese per il difensore del Milan.

Il centrale rossonero Matteo Gabbia, dopo un’attenta valutazione con lo staff medico del Milan, ha deciso di sottoporsi ad un intervento ieri a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione è andata bene ma Gabbia potrà riprendere l’attività soltanto tra circa un mese, saltando così diverse partite, tra cui ovviamente il derby in programma domenica.

Assenza pesante questa per il Milan che dovrà quindi fare a meno di una delle sue colonne per la parte decisiva della stagione.

Lo stesso Gabbia ha voluto condividere un messaggio tramite i propri canali social per rassicurare tutti nel post operazione. Ecco di seguito il suo post.

Il messaggio di Gabbia dopo l’operazione

“L’operazione è andata molto bene! Volevo ringraziare tutte le persone a me care che mi sono vicine in questo periodo, in primis mia moglie che è sempre accanto a me, grazie di tutto il vostro supporto. Mi dispiace non poter essere in campo ad aiutare la squadra in questo momento così importante, ma sarò il primo tifoso.

Un grazie speciale alla società e a tutto lo staff medico per il lavoro incredibile e la professionalità con cui hanno risolto il problema nel migliore dei modi.

In particolare ci tenevo a ringraziare il dottor Mazzoni. Grazie perché in questi due giorni sei stato un secondo papà e questa cosa non la posso dimenticare. Ti voglio tanto bene.

Adesso testa al recupero. Ci vediamo presto!!!

Forza Milan sempre”.