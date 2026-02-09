Milan, le top news di giornata

Il Milan si allena verso la sfida di Pisa di venerdì: in dubbio Saelemaekers e Pulisic, buone notizie da Leao. Le ultime.

Altra giornata di allenamenti quella di oggi in casa Milan in vista della gara di venerdì contro il Pisa. Proprio in vista della sfida di venerdì c’è da segnalare un po’ d’incertezza per la presenza di due calciatori rossoneri. Stiamo parlando di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, che ieri non si sono allenati col resto dei compagni.

Dubbi su Saelemaekers e Pulisic

Probabilmente i rispettivi problemi fisici non sono stati ancora smaltiti del tutto e per questo motivo andranno monitorati nei prossimi giorni, per capire se potranno essere a disposizione o meno per la prossima gara.

Buone notizie invece da Rafael Leao, che si è allenato regolarmente col resto del gruppo. Se Allegri lo schiererà titolare venerdì, allora vorrà dire che avrà smaltito del tutto il principio di pubalgia che lo tormenta ormai da un paio di mesi. Altrimenti, ancora spazio alla coppia formata da Loftus-Cheek e Nkunku, che ha funzionato molto bene a Bologna e non ha fatto rimpiangere Leao e Pulisic. Sulla fascia destra invece, se Saelemaekers dovesse dare forfait, pronto ancora al suo posto Athekame.