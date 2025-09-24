Milan, Landucci: “Leao a disposizione per domenica”

Landucci annuncia il ritorno di Leao: il portoghese rientrerà domani in gruppo e sarà a disposizione per il big match di domenica col Napoli

Il vice di Allegri, Landucci, ieri sera era in panchina al posto del tecnico squalificato e nel post-partita, ha risposto alle varie domande, e tra le altre cose, ha fatto anche il punto sulle condizioni di Rafael Leao: “Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica”.

Leao pronto al rientro nel momento decisivo

Ci siamo quindi: Landucci conferma che lo stop di Leao per infortunio è ormai giunto al termine e Allegri potrà presto contare su uno dei giocatori più importanti della rosa del Milan. I rossoneri nell’ultimo periodo hanno dimostrato di saper giocare bene anche senza il numero 10, ma il suo ritorno sarà fondamentale e potrà dare quel qualcosa in più, quell’imprevedibilità che può risolvere le partite complicate.

La parte più difficile della stagione deve ancora cominciare e con Leao in campo il Milan sarà più preparato ad affrontare le sfide delicate. Già quella di domenica contro il Napoli è una di queste, così come quella successiva contro la Juve. Dopo questi due big match capiremo meglio a che punto è il Milan, ma la buona notizia di oggi è il fatto che li potrà affrontare con un Leao in più.