Milan, Pavlovic: “Abbiamo fatto un sacco di errori”

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic commenta la sconfitta contro la Lazio: troppi errori e occasione buttata per la corsa scudetto.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha commentato la sconfitta subita contro la Lazio. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Pavlovic

Sull’opportunità sprecata e gli errori del primo tempo:

“Abbiamo fatto un sacco di errori, un sacco di passaggi sbagliati, soprattutto nella loro trequarti. La Lazio ne ha approfittato. Dovevamo essere più calmi con la palla e creare di più. Ma è il calcio. Evidentemente la Lazio è stata la squadra migliore”.

Sulla corsa scudetto:

“Potevamo mettere pressione vincendo questa partita, ma anche prima abbiamo avuto un sacco di occasioni per avvicinarci al primo posto. Dispiace che non abbiamo vinto stasera: non abbiamo portato a casa punti e non abbiamo messo pressione all’Inter”.

Sull’episodio di Leao nervoso dopo la sostituzione:

“Onestamente non l’ho visto dal campo. Ma sono cose normali nel calcio, c’è tanta pressione e ci sono tante emozioni. Ognuno vuole fare del suo meglio per aiutare la squadra a vincere”.