Post-partita, Allegri: “Eravamo disordinati, presi troppi contropiedi”

L'intervista del post-partita a mister Massimiliano Allegri. Ecco la sua analisi su cosa ha funzionato e cosa no nella gara di stasera.

Nel post-partita di Lazio-Milan 1-0 è intervenuto ai microfoni di DAZN mister Massimiliano Allegri commentando la sconfitta dei suoi ragazzi. Ecco che cosa ha detto.

Sulle difficoltà avute questa sera:

“Sapevamo delle difficoltà della partita. Per la Lazio era una partita molto importante perché giocavano contro il Milan. Hanno fatto una buona gara soprattutto nel primo tempo, noi dovevamo essere più ordinati e non subire un gol del genere. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto un buon secondo tempo ma purtroppo non abbiamo segnato. Il calcio è così. Tutti parlavano di scudetto ma noi dobbiamo essere realisti: focalizziamoci sull’obiettivo Champions perché altrimenti rischiamo di buttare via tutto quello che di buono abbiamo fatto in questi sei mesi”.

Su Leao arrabbiato dopo la sostituzione:

“Era nervoso perché in un paio di situazioni poco prima poteva fare meglio o essere servito meglio e quindi era arrabbiato ma sono cose che capitano all’interno di una partita. Sono cose che capitano all’interno di una partita, tutti i ragazzi ci tenevano a vincere perché sarebbe stato, prima cosa, un allungare su quelle dietro. Abbiamo il Como a 6 punti e la Juventus a 7 se non sbaglio. Il campionato è ancora lungo. Bisogna essere sereni e andare a fare meglio quelle situazioni che non abbiamo fatto meglio”.

Sull’approccio alla partita:

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, abbiamo subito tanti contropiedi, già prima del gol. La Lazio è brava in questo e nelle giocate in verticale. Questi non sono gol da prendere. Però succede. Poi vicino all’area abbiamo sbagliato un po’ troppo nell’ultimo passaggio. Loro hanno corso tanto nel primo tempo, ci sono anche gli avversari. Hanno marcato, hanno coperto bene gli spazi. Nel secondo tempo abbiamo aumentato i giri, abbiamo avuto tante situazioni favorevoli ma non siamo riusciti a fare gol”.

Come spiega una prova così da parte dei suoi:

“Difficile da spiegare. I ragazzi si erano preparati bene, anche mentalmente, sapevano dell’importanza della partita, è inspiegabile l’approccio ma eravamo disordinati. Abbiamo preso penso più contropiedi oggi che in tutta la stagione, andrebbero contati. Se in un’azione perdi palla, o la riconquisti subito o prendi il contropiede se non concludi l’azione, non c’è via d’uscita. Nel primo tempo abbiamo perso molti duelli. Se vai molle sulla palla e perdi i contrasti è difficile andare in vantaggio e portare a casa le partite. Abbiamo fatto tanti uno contro uno per cinquanta minuti. Stasera abbiamo provato ad accettare questa cosa dell’uno contro uno sul contropiede, non potevamo fare altro, eravamo in otto nove sopra la linea della palla, a volte con solo De Winter dietro”.