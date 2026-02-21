Milan-Parma, la probabile formazione rossonera: c’è Pulisic

Verso Milan-Parma, le ultime sulla probabile formazione rossonera: Allegri cambia le carte in tavola e ritrova Pulisic dal 1' accanto a Leao.

Tra la giornata di ieri e la mattina di oggi avevamo provato ad anticipare la possibile formazione di Allegri per la sfida di domani col Parma, sulla base dell’ultimo match col Como e delle indiscrezioni dai campi. Invece, secondo quanto riportato oggi pomeriggio da Sky Sport, il tecnico avrebbe cambiato nuovamente le carte in tavola. Probabilmente decisiva la rifinitura, nella quale Allegri ha effettuato qualche cambio inaspettato. Vediamo allora quella che, ad ora, è considerata la probabile formazione del Milan per la gara di domani.

Le possibili scelte di Allegri

In porta pochi dubbi: c’è Maignan. In difesa iniziano le sorprese. Come braccetto sinistro, già impiegato una volta in questo campionato, potrebbe essere schierato Bartesaghi. Sappiamo dell’assenza di Pavlovic: si pensava toccasse a De Winter, invece Allegri avrà probabilmente intenzione di sfruttare il mancino di Bartesaghi in fase d’impostazione. Confermati Gabbia al centro e Tomori sul centrodestra; di conseguenza, sulla fascia sinistra ci sarebbe spazio per Estupinan, che ritroverebbe una maglia dal primo minuto: grossa chance per lui. A destra, invece, ci sarà Saelemaekers, che torna dal 1’ dopo l’infortunio.

A centrocampo conferma per Modric, come previsto tornerà Rabiot dalla squalifica, mentre la sorpresa come mezzala destra potrebbe essere Loftus-Cheek. Ultimamente lo abbiamo visto dalle parti degli attaccanti, ma Allegri sembra orientato a schierarlo nuovamente nel suo ruolo naturale.

In attacco, un po’ a sorpresa, può tornare Pulisic che, anche a detta dello stesso Allegri in conferenza, sta molto meglio. Possiamo quindi rivedere dall’inizio la coppia Pulisic–Leao, quella definibile titolare, che troppo poco abbiamo visto in questa stagione a causa degli acciacchi di entrambi gli assi rossoneri. Vedremo se questo probabile schieramento troverà conferma domani.