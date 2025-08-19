Milan, Panucci: “La squadra non mi entusiasma molto, serve di più”

Le dichiarazioni di Panucci, intervenuto su Canale 5 per parlare delle prospettive per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri

Il progetto Milan continua a far discutere osservatori e addetti ai lavori, segno di quanto la costruzione della nuova squadra sia sotto la lente di chi conosce bene l’ambiente rossonero. Non poteva mancare il parere di Christian Panucci, ex difensore che a Milano ha lasciato il segno. L’intervento, avvenuto su Canale 5, ha riportato l’attenzione su strategie, prospettive e identità della società. Il Milan, reduce da stagioni in cui ha alternato soddisfazioni e momenti di difficoltà, si trova ora davanti a un bivio. La società sta cercando di coniugare risultati immediati e un piano di crescita sostenibile, con una rosa che mescola giovani e calciatori più esperti. È un equilibrio complesso, che richiede visione e scelte coraggiose, in un contesto competitivo come quello della Serie A. La sua esperienza da calciatore e il legame con la maglia rossonera danno infatti un peso particolare alle valutazioni che arrivano dall’esterno.

Le parole di Panucci

“Questo nuovo Milan di Massimiliano Allegri non mi sta entusiasmando più di tanto. Ha perso Theo Hernandez, che è il terzino più forte del mondo. Dietro serviva qualcosa di più di importante di De Winter dal Genoa. Sinceramente questo Milan non mi fa impazzire in vista dell’inizio della Serie A”.