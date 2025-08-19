Milan, è fatta per Okafor al Leeds United
Home > News Milan

Milan, è fatta per Okafor al Leeds United

Edoardo Benedetti
Milano
19 Agosto, 09:06
Noah Okafor
Okafor lascia il Milan e passa al Leeds per 21 milioni. L’attaccante svizzero firmerà un quadriennale. Ora al Milan servono due attaccanti?

È Gianluca Di Marzio a riportare la notizia: è tutto fatto tra Milan e Leeds per la cessione di Noah Okafor. Dopo alcune ore di valutazioni, il club rossonero ha accettato la proposta degli inglesi da 21 milioni di euro bonus compresi. L’attaccante svizzero lascia quindi Milano e firmerà un quadriennale con il Leeds United.

Dalla conferma all’addio

Okafor, rientrato a Milano a inizio preparazione dopo i 6 mesi di prestito al Napoli, sembrava destinato a restare alla corte di Allegri. La dirigenza rossonera lo considerava infatti un’ottima alternativa da avere in rosa, tanto da aver respinto diverse offerte in prestito. Poi però è arrivata la proposta importante del Leeds, a titolo definitivo, e il Milan ha deciso di coglierla al volo. Ora resta da capire se, oltre all’attaccante già previsto in entrata, ne arriverà un altro per sostituire proprio Okafor.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 19 Agosto, 08:31
Milan, le top news di giornata
Le news di giornata Milan: attesa per gli esami di Leao, avanzata la trattativa col Leeds per Okafor, Hojlund resta in pole per l'attacco.
Stefania Palminteri - 18 Agosto, 19:20
Viviano sul Milan: “La vera garanzia è Allegri, non c’è dubbio”
Giulia Benedetti - 18 Agosto, 18:30
Ricci: “Milan? Mi sto trovando benissimo, con Allegri grande affinità”
Stefania Palminteri - 18 Agosto, 17:50
Moretto: “Il Napoli è piombato su Hojlund, ecco la situazione…”
Stefania Palminteri - 18 Agosto, 17:20
Cagni: “Milan ha preso un allenatore esperto, credo che…”
Redazione Il Milanista - 18 Agosto, 16:30
FantaMilan – I consigli per l’asta del fantacalcio: portieri e difensori
Stefania Palminteri - 18 Agosto, 15:15
Milan, per Hojlund ballano ancora 10 milioni
x