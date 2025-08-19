Milan, è fatta per Okafor al Leeds United

Okafor lascia il Milan e passa al Leeds per 21 milioni. L’attaccante svizzero firmerà un quadriennale. Ora al Milan servono due attaccanti?

È Gianluca Di Marzio a riportare la notizia: è tutto fatto tra Milan e Leeds per la cessione di Noah Okafor. Dopo alcune ore di valutazioni, il club rossonero ha accettato la proposta degli inglesi da 21 milioni di euro bonus compresi. L’attaccante svizzero lascia quindi Milano e firmerà un quadriennale con il Leeds United.

Dalla conferma all’addio

Okafor, rientrato a Milano a inizio preparazione dopo i 6 mesi di prestito al Napoli, sembrava destinato a restare alla corte di Allegri. La dirigenza rossonera lo considerava infatti un’ottima alternativa da avere in rosa, tanto da aver respinto diverse offerte in prestito. Poi però è arrivata la proposta importante del Leeds, a titolo definitivo, e il Milan ha deciso di coglierla al volo. Ora resta da capire se, oltre all’attaccante già previsto in entrata, ne arriverà un altro per sostituire proprio Okafor.