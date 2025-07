Milan, ottimismo sulla trattativa Jashari: quando arriverà il via libera

Nuovi sviluppi sull'operazione per Aardon Jashari del Club Brugge. Il Milan vede finalmente il traguardo dell'affare che dura da settimane

Ardon Jashari è un nome che da settimane accompagna il mercato del Milan, tra trattative, rilanci e riflessioni. Il centrocampista svizzero, seguito con grande insistenza dal club rossonero, sembra ora sempre più vicino a vestire la maglia del Diavolo. Dopo settimane di negoziazioni serrate con il Club Brugge, la dirigenza rossonera ha finalmente compiuto un passo decisivo. Nelle scorse ore è infatti arrivata una nuova proposta da 35 milioni di euro come parte fissa, una cifra che potrebbe accontentare i belgi. Il Milan ha ridotto la parte variabile legata ai bonus, ma ha accettato di soddisfare la richiesta economica principale, segno di una volontà concreta di chiudere entro poco tempo.

Segnali positivi

In via Aldo Rossi ora si respira un cauto ottimismo sulla riuscita finale della trattativa: si attende soltanto il benestare definitivo, che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare entro la giornata di domani. Jashari è stato scelto come tassello ideale per rinforzare il centrocampo di Allegri, che inizia a prendere forma tra volti nuovi, certezze e prospettive. Per il Milan si tratterebbe di un investimento importante ma ragionato, su un profilo giovane, dinamico e già abituato ai palcoscenici europei. L’attesa potrebbe finire presto. L’affare è ormai a un passo dalla chiusura definitiva