Milan, Origi: finalmente la parola fine

Divock Origi può finalmente salutare il Milan. Vicino l'accordo con l'attaccante belga per la risoluzione anticipata.

Dopo più di tre anni, l’avventura di Divock Origi in rossonero sembra finalmente giunta al capolinea. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2022 con un contratto quadriennale pesantissimo, da 4 milioni netti a stagione. Le aspettative erano alte, ma il suo percorso al Milan si è rivelato più che deludente, un vero e proprio flop. L’ultima volta in campo risale a pochi minuti giocati contro la Juventus il 28 maggio 2023. Seguirono poi dodici mesi in prestito al Nottingham, e da allora Origi è praticamente scomparso dai radar del club, fino ad oggi, quando l’addio sembra sempre più vicino.

Verso la separazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, già a giugno Origi era stato visto in sede per discutere della risoluzione del contratto, senza purtroppo però arrivare ad un accordo. Ora però, le trattative sembrano aver subito una nuova accelerazione. Mancherebbero soltanto alcuni dettagli legali per concludere l’addio del belga prima della naturale scadenza del contratto, prevista per giugno 2026. Rimangono infatti da definire il pagamento di alcune mensilità e soprattutto la buonuscita, ma tutto lascia pensare che finalmente si possa voltare pagina.