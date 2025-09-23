Milan, Ordine: “Allegri non ha sbagliato una mossa”

Franco Ordine commenta il Milan: curiosità sullo scontro diretto con il Napoli di Conte, il mercato estivo e il ruolo di Allegri.

Il giornalista Franco Ordine, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del Milan, reduce da un periodo positivo con tre vittorie consecutive. Ordine si è detto curioso di come il Milan uscirà da questa settimana, la prima con l’impegno infrasettimanale, e quindi c’è curiosità anche di verificare la tenuta della rosa di fronte a più impegni ravvicinati. In particolare, ha parlato dell’imminente scontro diretto contro il Napoli di Conte, che andrà in scena domenica sera e alla domanda se Allegri può diventare l’anti-Conte, Ordine ha risposto:

“E’ molto prematuro. Intanto vediamo domenica prossima nello scontro diretto. Lì capiremo qualcosa di più. Questa è una delle poche settimane con il doppio impegno per il Milan, capiremo anche la tenuta della rosa complessiva così. Personalmente non avevo fiducia nel tipo di mercato fatto, soprattutto in difesa, e mi tengo ancora questo giudizio. Vedremo alla fine. Di certo ho visto un lavoro di Allegri, fatto molto in profondità e con il decisivo contributo di alcuni esponenti, che hanno dato alla squadra carisma e cifra tecnica, mi riferisco a Modric e Rabiot. E occhio a Nkunku, che potrebbe essere un altro”.

Oltre al discorso Allegri–Conte, Ordine è tornato quindi a parlare anche del mercato estivo del Milan, confermando il suo giudizio prevalentemente negativo, soprattutto riguardo alla difesa, che secondo lui non è stata rinforzata abbastanza. Il merito di questo buon Milan che stiamo vedendo è di Allegri, ma anche di qualche innesto che ha aumentato sia il tasso tecnico sia la personalità e il carisma all’interno della squadra, come Rabiot e Modric, con attenzione particolare a Nkunku che potrebbe essere aggiungersi presto a questi due.

Un Allegri 2.0?

Infine Ordine fa un ultimo commento su Allegri in questo ritorno al Milan e parla di un Allegri con una carica diversa:

“Dal punto di vista del messaggio da mandare alla squadra, Allegri non ha sbagliato una mossa. Dopo la burrascosa conclusione del suo rapporto con la Juve e l’anno di stop, è come se avesse una carica particolare, perché sento ancora qualche critico di Allegri parlare di un Allegri diverso. Ma non lo è. Secondo me è un Allegri che ha dentro una carica diversa, che lo fa sembrare più a Conte. E’ un Allegri 2.0. E’ anche molto preciso nella preparazione delle partite, mi sembra che ci sia uno studio in più, un lavoro molto raffinato dietro”.