Milan, ora spazio ai rinnovi: priorità a Donnarumma e Calhanoglu

Milan, priorità ai rinnnovi di Donnarumma e Calhanoglu

MILANO – Il mercato estivo si è concluso lunedì, ma, in attesa che si apra quello invernale, ci sarà ancora tempo e modo per intessere delle trattative. Per quel che riguarda i colpi in entrata proseguiranno i contatti per Ozan Kabak dello Schalke04 [CLICCA QUI per saperne di più], mentre cominceranno proprio in queste settimane gli incontri con gli entourage di Donnarumma e Calhanoglu per trattare il rinnovo con il Milan.

Entrambi i calciatori, infatti, potranno, con l’accordo attuali, firmare con qualsiasi squadra tra tre mesi andando via a costo zero. Il club rossonero, ovviamente, non permetterà che ciò accada, sia per una questione puramente economica che per motivazioni tecniche, data l’importanza calciatore di Gigio e Hakan all’interno del gioco di Pioli.

Il rinnovo di Donnarumma

Per quanto riguarda il rinnovo di Donnarumma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Mino Raiola spingerà per avere un aumento di stipendio importante e il Milan in parte vuole anche accontentare Gigio, ma bisogna trovare un’offerta equilibrata; attualmente il portiere percepisce uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione. Donnarumma ha più volte sostenuto di voler restare al Milan e, con queste basi, la trattativa sembra non agevole, ma più che fattibile.

Il rinnovo di Calhanoglu

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la distanza tra le richieste di Calhanoglu e il Milan per il rinnovo di contratto del turco è minima. Perciò, serviranno una serie di incontri e di appuntamenti per l’accordo. Si parla di un rinnovo fino al 2024 sulla base di tre milioni di euro. Intanto la dirigenza del Diavolo è già a lavoro per il mercato di gennaio. Abbiamo stilato una lista di obiettivi su cui Maldini potrebbe andare a lavorare nei prossimi mesi. Colpi rimandati a gennaio: ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA