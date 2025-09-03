Milan, opzione dal mercato svincolati per la difesa

Il mercato svincolati è piano di opzioni interessanti. Suggestione Takehiro Tomyasu per la difesa del Milan.

La sessione di calciomercato estiva si è conclusa, il Milan termina la propria campagna acquisti con 10 nuovi innesti, ma potrebbe non essere finita qui, perché è ancora possibile eventualmente pescare dal mercato degli svincolati, nel quale ci sono diversi nomi di lusso, uno in particolare potrebbe fare al caso del Milan.

Tomyasu, svincolato di lusso

Si tratta di Takehiro Tomyasu, difensore centrale giapponese, classe 1998. In Italia ce lo ricordiamo con la maglia del Bologna, in cui ha disputato due stagioni, prima di passare all’Arsenal nell’estate del 2021. Giocatore dalle indubbie qualità ma che negli ultimi anni ha avuto un sacco di problemi fisici, l’ultimo dei quali al ginocchio, più grave degli altri, che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione. Tomyasu ha poi rescisso con i Gunners ed è attualmente svincolato. Per il momento la pista che porta al difensore giapponese è soltanto una supposizione, alimentata dal fatto che il Milan potrebbe necessitare di un giocatore con un po’ più di esperienza nel reparto arretrato, giocatore che non è riuscito ad acquistare negli ultimi giorni di mercato. Tuttavia Tomyasu non è affatto integro fisicamente, e puntare su di lui sarebbe molto rischioso al momento.

Il Milan avrebbe avuto bisogno di un giocatore pronto subito, profilo che purtroppo non corrisponde a quello di Tomyasu, giocatore che necessiterebbe di tempo prima di tornare al top. La cosa certa è che, qualora dovesse tornare ai suoi livelli, sarebbe un colpo importante, ed è probabile che più di un club ci stia facendo un pensierino.