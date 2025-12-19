Milan, operazione ok per Gimenez: ecco quando può tornare

Perfettamente riuscita l’operazione a cui si è sottoposto stamattina Santi Gimenez per risolvere il problema alla caviglia che ormai si portava dietro da diverso tempo. Di seguito il comunicato ufficiale del Milan.
“Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L’operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita.
Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo“.
Il lungo stop e il rischio cessione
Ora per Gimenez inizierà quindi un percorso di riabilitazione che lo terrà fermo presumibilmente per un paio di mesi. Per ovviare alla sua lunga assenza, durante il mercato di gennaio arriverà sicuramente un altro attaccante, probabilmente il tedesco Fullkrug. Nonostante ciò, Gimenez, a meno di sorprese, dovrebbe restare al Milan almeno fino al termine della stagione. Al rientro dall’infortunio dovrà fare l’impossibile per convincere tutti e meritarsi una conferma, anche se ad oggi ipotizzare una sua permanenza in rossonero a lungo termine appare molto difficile.
Vista la stagione fin qui sfortunata, se al rientro non riuscirà a far bene, sarà quasi sicuramente ceduto a giugno.