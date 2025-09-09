Milan, i rossoneri impegnati stasera con le rispettive nazionali
Milan, i rossoneri impegnati stasera con le rispettive nazionali

Stefania Palminteri
Milan
9 Settembre, 10:00
Mike Maignan
I giocatori del Milan impegnati stasera con le rispettive nazionali: Maignan, Loftus-Cheek, Pavlovic, Bartesaghi, Estupinan, Pulisic e Gimenez

È ancora in corso la sosta per le nazionali e alcuni giocatori del Milan scenderanno in campo con le rispettive selezioni per un’ultima partita prima di fare ritorno a Milano. Questa sera sono infatti in programma diverse gare che vedranno protagonisti diversi rossoneri: Maignan e Rabiot con la Francia, Pavlovic con la Serbia, Loftus-Cheek con l’InghilterraBartesaghi con l’Italia U21, Estupinan con l’Ecuador, Pulisic con gli Stati Uniti e Gimenez col Messico.

Le partite in programma stasera

Mike Maignan e Adrien Rabiot – Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45 – Qualificazioni Mondiale 2026

Strahinja Pavlovic – Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45 – Qualificazioni Mondiale 2026

Ruben Loftus-Cheek – Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45 – Qualificazioni Mondiale 2026

Davide Bartesaghi – Macedonia del Nord-Italia: martedì 9 settembre ore 18.15 – Qualificazioni Euro Under 21

Pervis Estupiñan – Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre ore 1.00 – Qualificazioni Mondiale 2026

Christian Pulisic – Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30 – Amichevole

Santiago Gimenez – Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00 – Amichevole

