Milan, oggi nuovo incontro fra Jashari e il Brugge: la svolta se...

Nella giornata di oggi ci sarà un nuovo incontro fra Aardon Jashari e il Brugge. Il giocatore proverà di nuovo a chiedere la cessione al MIlan

Il mercato del Milan continua a ruotare principalmente intorno a una trattativa lunga, complicata e tutt’altro che vicina alla chiusura definitiva. Quella per Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, è ormai una telenovela che va avanti da quasi due mesi. Un’operazione che sembrava destinata a sbloccarsi più volte, ma che continua a incagliarsi sul muro alzato dal Club Brugge. Il Milan ha individuato in Jashari il profilo giusto per completare la mediana: giovane, moderno, già abituato al calcio internazionale. Ma il club belga non ha mai aperto davvero alla cessione, nonostante la volontà chiara e ripetuta del giocatore di trasferirsi in rossonero.

L’incontro di oggi

E proprio questo tema tornerà al centro del prossimo summit in programma oggi. Nelle prossime ore, Jashari incontrerà nuovamente i vertici del Club Brugge per ribadire la sua posizione: vuole il Milan, e lo vuole adesso. Il centrocampista ha già un’intesa di massima con il club di via Aldo Rossi e spera che questa volta arrivi il via libera definitivo anche dalla società belga. I rossoneri restano in attesa, pronto a tornare alla carica qualora il Brugge dovesse ammorbidire la sua posizione. Allegri lo considera un rinforzo utile per equilibrio, corsa e qualità. Sarà la volta buona per svolare definitivamente?