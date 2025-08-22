Milan, Allegri su Modric: “Oggi deciderò se farlo partire titolare”

Allegri in conferenza stampa parla anche di Luka Modric: il tecnico del Milan valuta se schierarlo titolare già domani contro la Cremonese.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato poco fa in conferenza stampa e, rispondendo a una domanda, si è soffermato anche su uno degli acquisti del mercato estivo, l’ex Pallone d’Oro Luka Modric.

Le parole di Allegri su Modric

Parlare di lui a livello tecnico credo non ce ne sia bisogno. Durante la partita tocca più la palla d’esterno che di interno, e questo lo fanno in pochi. Non può avere la fisicità di dieci o vent’anni fa, insieme cercheremo di gestire l’annata. Lui ha dato grande disponibilità, e si è dimostrato in forma anche a livello fisico. Starà a me gestirlo, perché sarà molto utile alla squadra, dentro e fuori dal campo […] Oggi deciderò se farlo partire titolare o dalla panchina”

In tutto l’ambiente rossonero c’è molta curiosità quindi di capire quindi cosa deciderà Allegri, titolare o no, quasi sicuramente Luka Modric sarà della partita.